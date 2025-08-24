Eine Niederlage für den FC Einheit Wernigerode besiegelte den 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den VFC Plauen mit 1:2 (1:1).

Eine knappe Pleite steckt FC Einheit Wernigerode gegen VFC Plauen ein: 1:2

Wernigerode/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Wernigerode eine Niederlage gegen den VFC Plauen hinnehmen. 1:2 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Usman Taiwo traf für den FC Einheit Wernigerode in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Lenny Plank den Ball ins Netz (19.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

FC Einheit Wernigerode Kopf an Kopf mit VFC Plauen – 1:1 in Minute 19

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Neun Minuten nach Anpfiff gelang es Amaar Yousaf Hussain, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Plauener Mannschaft den Sieg zu bescheren (54.). Die Wernigeroder sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VFC Plauen

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Dörnte (64. Engelhardt), Schlichting (64. St. Louis), Wersig, Farwig (85. Müller), Hess, J. Schmidt (76. Pillich), Hunter (76. Radomski), Lisowski, Taiwo, Singbeil

VFC Plauen: Pischon – Tanriver, Eichie (55. Kämpfer), Schubert, Martynets, De Moura Beal, Plank (90. Habermann Passionoto), Sponer, Hussain (76. Winter), Limmer, Haake

Tore: 1:0 Usman Taiwo (11.), 1:1 Lenny Plank (19.), 1:2 Amaar Yousaf Hussain (54.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Benjamin Strebinger, Maurice Moszczynski; Zuschauer: 309