Ergebnis 3. Spieltag Eine knappe Pleite steckt FC Einheit Wernigerode gegen VFC Plauen ein: 1:2
Eine Niederlage für den FC Einheit Wernigerode besiegelte den 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den VFC Plauen mit 1:2 (1:1).
Wernigerode/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Wernigerode eine Niederlage gegen den VFC Plauen hinnehmen. 1:2 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.
Usman Taiwo traf für den FC Einheit Wernigerode in Spielminute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Lenny Plank den Ball ins Netz (19.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Wernigerode
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 3
FC Einheit Wernigerode Kopf an Kopf mit VFC Plauen – 1:1 in Minute 19
Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Neun Minuten nach Anpfiff gelang es Amaar Yousaf Hussain, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Plauener Mannschaft den Sieg zu bescheren (54.). Die Wernigeroder sind auf Platz zwölf gerutscht.
Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VFC Plauen
FC Einheit Wernigerode: Lohse – Dörnte (64. Engelhardt), Schlichting (64. St. Louis), Wersig, Farwig (85. Müller), Hess, J. Schmidt (76. Pillich), Hunter (76. Radomski), Lisowski, Taiwo, Singbeil
VFC Plauen: Pischon – Tanriver, Eichie (55. Kämpfer), Schubert, Martynets, De Moura Beal, Plank (90. Habermann Passionoto), Sponer, Hussain (76. Winter), Limmer, Haake
Tore: 1:0 Usman Taiwo (11.), 1:1 Lenny Plank (19.), 1:2 Amaar Yousaf Hussain (54.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Benjamin Strebinger, Maurice Moszczynski; Zuschauer: 309