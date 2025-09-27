Eine Niederlage für den Bischofswerdaer FV 1 besiegelte den 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den RSV Eintracht 1949 mit 0:1 (0:1).

Eine knappe Pleite steckt Bischofswerdaer FV 1 gegen RSV Eintracht 1949 ein: 0:1

Bischofswerda/MTU. In der Volksbank Arena haben 148 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem Bischofswerdaer FV 1 und dem RSV Eintracht 1949 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Lennard Wurster die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – RSV Eintracht 1949

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Stopp, Hofmann, Scharfe, Scheunert (14. Baudisch), Reh (46. Dolla), Rettig, Born, Krautschick, Hecker, Bürger (75. Sobe)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Göth (83. Seeger), Kruska, Hellwig (88. Jupolli), Ekalle, Yatkiner (67. Plumpe), Wurster, Mustapha, Samson, Güllmeister, Krüsemann (88. Hauck)

Tore: 0:1 Lennard Wurster (30.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin ); Assistenten: Leander Dietz, Philipp Gentsch; Zuschauer: 148