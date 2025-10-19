Kein Punktgewinn für VfB Empor Glauchau: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den RSV Eintracht 1949 einstecken.

Glauchau/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der VfB Empor Glauchau und der RSV Eintracht 1949 am Sonntag 1:2 (0:1) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Jason Poser (Jena) eine Gelbe Karte an die Gäste (23.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Patrick Hinze, als Simon Hauck für RSV traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male zur Tat schreiten. Der VfB Empor Glauchau musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (46.). Das Gegentor konnten die Glauchauer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Luis Werrmann den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der VfB Empor Glauchau kassierte noch zweimal Gelb.

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Lennard Wurster, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Brandenburger zu entscheiden (82.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – RSV Eintracht 1949

VfB Empor Glauchau: Reissig – Hähnel, Knoll (68. Thiam), Ullmann, Anger (68. Bernhardt), Barth, Bochmann, Albustin, Mack, Sieber (33. Mende), Werrmann

RSV Eintracht 1949: Brenn – Krüsemann (72. Seeger), Ekalle (86. Kruska), Hellwig, Mustapha, Fron, Göth (43. Wurster), Sommer, Samson, Steinborn (72. Plumpe), Hauck

Tore: 0:1 Simon Hauck (44.), 1:1 Luis Werrmann (65.), 1:2 Lennard Wurster (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Tarik El-Hallag, Nora Dieckmann; Zuschauer: 127