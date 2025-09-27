Für den Bischofswerdaer FV 1 endete der 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den RSV Eintracht 1949 mit 0:1 (0:1).

Eine knappe Niederlage steckt Bischofswerdaer FV 1 gegen RSV Eintracht 1949 ein: 0:1

Bischofswerda/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen Bischofswerdaer FV 1 und RSV Eintracht 1949 mit einem torarmen 0:1 (0:1). 148 Fußballfans waren in der Volksbank Arena live dabei.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Lennard Wurster die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – RSV Eintracht 1949

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Bürger (75. Sobe), Reh (46. Dolla), Rettig, Born, Krautschick, Stopp, Scheunert (14. Baudisch), Hecker, Scharfe, Hofmann

RSV Eintracht 1949: Brenn – Hellwig (88. Jupolli), Ekalle, Wurster, Samson, Yatkiner (67. Plumpe), Göth (83. Seeger), Kruska, Mustapha, Krüsemann (88. Hauck), Güllmeister

Tore: 0:1 Lennard Wurster (30.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin ); Assistenten: Leander Dietz, Philipp Gentsch; Zuschauer: 148