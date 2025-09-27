Ergebnis 7. Spieltag Eine knappe Niederlage steckt Bischofswerdaer FV 1 gegen RSV Eintracht 1949 ein: 0:1
Für den Bischofswerdaer FV 1 endete der 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den RSV Eintracht 1949 mit 0:1 (0:1).
Bischofswerda/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen Bischofswerdaer FV 1 und RSV Eintracht 1949 mit einem torarmen 0:1 (0:1). 148 Fußballfans waren in der Volksbank Arena live dabei.
Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Lennard Wurster die Gäste in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Bischofswerda
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 7
Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – RSV Eintracht 1949
Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Bürger (75. Sobe), Reh (46. Dolla), Rettig, Born, Krautschick, Stopp, Scheunert (14. Baudisch), Hecker, Scharfe, Hofmann
RSV Eintracht 1949: Brenn – Hellwig (88. Jupolli), Ekalle, Wurster, Samson, Yatkiner (67. Plumpe), Göth (83. Seeger), Kruska, Mustapha, Krüsemann (88. Hauck), Güllmeister
Tore: 0:1 Lennard Wurster (30.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin ); Assistenten: Leander Dietz, Philipp Gentsch; Zuschauer: 148