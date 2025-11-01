Kein Punktgewinn für 1. SC 1911 Heiligenstadt: Im eigenen Stadion musste das Team am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 2:3 (0:2) einen Misserfolg gegen den 1. FC Lok Stendal einstecken.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt und der 1. FC Lok Stendal haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (0:2).

Nach nur 20 Minuten schoss Niclas Buschke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt kassierte einmal Gelb (35.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Ian Werner Scheffler den Ball ins Netz.

Minute 41: 1. SC 1911 Heiligenstadt liegt 0:2 zurück

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt steckte noch einmal Gelb ein. Der 1. FC Lok Stendal hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jörn Schulz. Und auch Tor Nummer drei konnte der heim-Torwart nicht verhindern (72.). Der Vorsprung des 1. FC Lok Stendal schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Benedikt Seipel kämpfte weiter und in Minute 75 gelang Maciej Wolanski endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 3:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

Nur fünf Minuten vor Abpfiff gelang es Fabian Schnellhardt, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 86 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – 1. FC Lok Stendal

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Wolanski, Michalek, Abdoul Aziz, Berger, Göbel (43. Jeschke), Köhler (71. Henkel), Schnellhardt, Vogt, Wilhelm, Gorges

1. FC Lok Stendal: Poser – Ilchenko, Mahrhold, Kohl, Buschke, Knoblich, Schaarschmidt, Masuth, Witte (83. Salge), Scheffler (81. Schleicher), Schulze

Tore: 0:1 Niclas Buschke (20.), 0:2 Ian Werner Scheffler (41.), 0:3 Rosario Schulze (72.), 1:3 Maciej Wolanski (75.), 2:3 Fabian Schnellhardt (85.); Schiedsrichter: Fabien Schlecht (Leipzig); Assistenten: Florian Ordon, Leon-Phillip Dastych; Zuschauer: 430