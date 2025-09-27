Für den Gastgeber VFC Plauen endete das Duell mit dem FC Einheit Rudolstadt am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Plauen/MTU. Mit einem Unentschieden sind der VFC Plauen und der FC Einheit Rudolstadt am Samstag auseinander gegangen. 705 Zuschauer verfolgten das Spiel im Vogtlandstadion Hauptstadion.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Tyron Profis (VFC Plauen) netzte in der 8. Minute der zweiten Spielhälfte (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

67. Minute VFC Plauen gleichauf mit FC Einheit Rudolstadt – 1:1

Das rettende Tor für den FC Einheit Rudolstadt fiel 22 Minuten nach der Pause, als Marco Riemer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Rudolstädter Team errang (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Einheit Rudolstadt

VFC Plauen: Pischon – Hussain (60. Eichie), Sponer, Schubert (86. Greenham), Martynets (75. Kämpfer), Tanriver, Haake (86. Habermann Passionoto), Profis, De Moura Beal, Eren (60. Winter), Limmer

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Krahnert, Rupprecht, Schlegel, Schneider, Riemer, Heß, Smyla, Frackowiak, Starke (70. Fadavi), Ensenbach (90. Häußer)

Tore: 1:0 Tyron Profis (53.), 1:1 Marco Riemer (67.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Frank Tallner; Zuschauer: 705