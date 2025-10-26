Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein VfB Germania Halberstadt gegen den VfB 1921 Krieschow ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Robert Koch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Miguel Pereira Rodrigues das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

1:1 im Duell zwischen VfB Germania Halberstadt und VfB 1921 Krieschow – Minute 77

32 Minuten nach der Pause konnte Joel-Pascal Klaschka (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halberstadt erlangen (77.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die VfB Germania Halberstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – VfB 1921 Krieschow

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Heller (16. Hujdurovic), Stobbe, Kuffner Sandri (77. Ertmer), Klaschka, Rust, Hackethal, Heinrich, Kohn, Boateng (64. Huber), Grzega

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Dreßler, Knechtel, Pahlow, Hebler, Raak (80. Antosiak), Michalski, Zurawsky, Felgenträger (64. Gerstmann), Zizka, Pereira Rodrigues (80. Stephan)

Tore: 0:1 Miguel Pereira Rodrigues (41.), 1:1 Joel-Pascal Klaschka (77.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Benjamin Strebinger, Paul Baudis; Zuschauer: 311