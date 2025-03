Für den Gastgeber VfB Auerbach 1 endete das Spiel gegen den SC Freital am 18. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Auerbach/vogtl./MTU. Mit einem Unentschieden sind der VfB Auerbach 1 und der SC Freital am Mittwoch vom Platz gegangen. 245 Zuschauer sahen das Spiel in der Arena zur Vogtlandweide.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Auerbach. Fünf Minuten vor Schluss schoss Lucas Seidel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (85.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.03.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

1:1 im Duell zwischen VfB Auerbach 1 und SC Freital – Minute 90+5

Am Ende der Partie sollte es dem SC Freital doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Nico Wermann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Freitaler Team errang (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich der SC Freital noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – SC Freital

VfB Auerbach 1: Birke – Guzlajevs, Bauer, Birkner, Schmidt, Roscher (90. Tomoski), Brejcha, Hache, Kaiser (61. Weigel), Kadric (90. Schardt), Graf (61. Seidel)

SC Freital: Endmann – Wuchrer (88. Ranninger), Genausch (75. Seyfert), Schulze, Frenzel (46. Wermann), Hennig, Von Brezinski, Adler, Michael, Tänzer (88. Böcker), Weidauer (80. Seidel)

Tore: 1:0 Lucas Seidel (85.), 1:1 Nico Wermann (90.+5); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Bruno Scharnowski, Louis Gaudes; Zuschauer: 245