Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein VfB 1921 Krieschow gegen den SC Freital ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Kolkwitz/MTU. Am Samstag haben sich der VfB 1921 Krieschow und der SC Freital ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Bruno Schiemann (SC Freital) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Kolkwitz revanchieren: In Minute 49 wurde das Gegentor durch Martin Zurawsky erzielt.

1:1 für VfB 1921 Krieschow und SC Freital – 49. Minute

Unentschieden. Krieschows Steve Zizka konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Toby Michalski wurde für Leo Felgenträger eingesetzt und Bastian Dreßler für Alexander Bittroff. Auf der Gastseite räumten Robin Fluß für Philip Weidauer und Bruno Schiemann für Finn Heidler den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 74 fiel das letzte Tor der Partie. 29 Minuten nach Anpfiff gelang es Philip Weidauer, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Freitaler zu erreichen (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1921 Krieschow wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Kolkwitz sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – SC Freital

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Raak, Knechtel, Felgenträger (70. Michalski), Zurawsky, Zizka (77. Hebler), Gerstmann (88. Stephan), Pahlow (88. Seibt), Bittroff (70. Dreßler), Grimm, Pereira Rodrigues

SC Freital: Kamenz – Frenzel, Fluß (68. Weidauer), Wermann, Schiemann (68. Heidler), Von Brezinski, Michael (45. Herold), Menz, Adler, Horschig, Schulze (90. Tänzer)

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (19.), 1:1 Martin Zurawsky (49.), 2:1 Steve Zizka (63.), 2:2 Philip Weidauer (74.); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Ole Donner, Erik Wöllner; Zuschauer: 232