Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Gastgeber SG Union Sandersdorf gegen den VfB Empor Glauchau ein 2:2 (0:0)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Union Sandersdorf und der VfB Empor Glauchau eine packende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:0).

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Dennis Brunner (SG Union Sandersdorf) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 57, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sandersdorfer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Brunner der Torschütze (65.).

Doppelpack von Dennis Brunner bringt SG Union Sandersdorf 2:0 in Führung – 65. Minute

Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Sandersdorfer den Ball in der 86. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 2:1 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Florian Hähnel, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Glauchauer zu erreichen (90.+4).

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Empor Glauchau

SG Union Sandersdorf: Räthel – Schnabel (84. Jauck), Nakano, Exner (84. Choschnau), Ihbe, Farkas (55. Scheibe), Sauer (56. Walter), Sponholz, Mehnert (84. Stashenko), Hamella, Brunner

VfB Empor Glauchau: Ebersbach – Werrmann, Anger (65. Degel), Rühling (65. Hertel), Ullmann, Knoll (80. Thiam), Bochmann, Barth, Riesen (80. Bernhardt), Albustin, Hähnel

Tore: 1:0 Dennis Brunner (57.), 2:0 Dennis Brunner (65.), 2:1 Lennart Pascal Jauck (86.), 2:2 Florian Hähnel (90.+4); Schiedsrichter: Thimo Henrik Welk (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Frederic Schecker; Zuschauer: 48