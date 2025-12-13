Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Spiel gegen den FC Einheit Wernigerode am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. Mit einem Gleichstand sind die SG Union Sandersdorf und der FC Einheit Wernigerode am Samstag vom Platz gegangen. 100 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2.

Es waren schon 29 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Prasidda Pandyal für Wernigerode traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

SG Union Sandersdorf und FC Einheit Wernigerode – 1:1 in Minute 74

29 Minuten nach der Pause konnte Marius Ihbe (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sandersdorf erreichen (74.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – FC Einheit Wernigerode

SG Union Sandersdorf: Räthel – Farkas, Nakano, Hamella, Ihbe, Mehnert (12. Wonneberger), Sponholz, Scheibe (63. Koto'o Djouokou), Exner, Schnabel, Brunner

FC Einheit Wernigerode: Sparwasser – Pillich, Pandyal (81. Schlichting), St. Louis (63. Taiwo), Wersig, Radomski (63. Dörnte), Lisowski, Singbeil, Farwig, Hunter, Kuhnhold

Tore: 0:1 Prasidda Pandyal (29.), 1:1 Marius Ihbe (74.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Marc Jünger, Julian Lucas Winkler; Zuschauer: 100