Für den Gastgeber FC Einheit Wernigerode endete das Spiel gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Wernigerode/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem FC Einheit Wernigerode und dem 1. SC 1911 Heiligenstadt mit einem Remis.

Nach 17 Minuten schoss Usman Taiwo das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

1:1 Ausgleich im Spiel FC Einheit Wernigerode gegen 1. SC 1911 Heiligenstadt – 65. Minute

20 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Kristian Bako (gast) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für gast erzielen (65.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – 1. SC 1911 Heiligenstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Wersig, Lisowski, Kuhnhold, St. Louis (73. Pandyal), Dörnte, Singbeil, Taiwo, Hunter, Farwig, Schlichting

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Abdoul Aziz, Köhler, Göbel, Bako, Möhlhenrich, Pietsch (86. Grimm), Gorges (67. Dornieden), Jeschke (60. Michalek), Vogt, Henkel (60. Gümpel)

Tore: 1:0 Usman Taiwo (17.), 1:1 Kristian Bako (65.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Ronny Walter, Florian Ordon; Zuschauer: 134