Für den Gastgeber 1. SC 1911 Heiligenstadt endete das Duell mit dem RSV Eintracht 1949 am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Mit einem Unentschieden sind der 1. SC 1911 Heiligenstadt und der RSV Eintracht 1949 am Samstag vom Platz gegangen. 435 Zuschauer verfolgten das Spiel im Gesundbrunnenstadion.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Patrick Hinze, als Luca Krüsemann für RSV traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Minute 53 1. SC 1911 Heiligenstadt auf Augenhöhe mit RSV Eintracht 1949 – 1:1

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der rettende Treffer für den 1. SC 1911 Heiligenstadt. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Maciej Wolanski (heim) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für heim erzielen (53.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom RSV Eintracht 1949 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – RSV Eintracht 1949

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Jeschke, Wolanski, Fiedler (90. Rohner), Vogt (75. Wilhelm), Berger (83. Henkel), Abdoul Aziz, Pietsch, Bako, Schnellhardt, Gorges

RSV Eintracht 1949: Brenn – Mustapha, Plumpe (86. Koschembahr), Samson, Güllmeister, Kruska, Krüsemann (64. Jupolli), Fron (73. Seeger), Hellwig, Sommer, Göth (86. Hauck)

Tore: 0:1 Luca Krüsemann (36.), 1:1 Maciej Wolanski (53.); Schiedsrichter: Laurenz Werner (Colbitz); Assistenten: Franz Unger, Luis Paul; Zuschauer: 435