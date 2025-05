Klar unterlegen zeigte sich der Ludwigsfelder FC in der Auseinandersetzung gegen den SC Freital vergangenen Samstag in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Ludwigsfelde/MTU. Vor 100 Zuschauern hat sich das Team von Rezart Cami mit 0:5 (0:2) gegen Freital geschlagen geben müssen.

Felix Hennig (SC Freital) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Hennig den Ball ins Netz.

30. Minute: Ludwigsfelder FC mit 0:2 im Rückstand

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SC Freital steckte einmal Gelb ein. Der Ludwigsfelder FC hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rezart Cami. Der Siegeszug der Freitaler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christopher Beck im gegnerischen Tor. Maximilian Bayer traf in Minute 74 und Rick Edward Wuchrer in Minute 78. Spielstand 4:0 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ludwigsfelde

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 27

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor Abpfiff, konnte Bayer (Freital) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 5:0 verließen die Freitaler den Platz als Sieger. In Spielminute 85 handelte sich der Ludwigsfelder FC noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Ludwigsfelder FC – SC Freital

Ludwigsfelder FC: Lehmann – Gollos, Schwarz (78. Herrmann), Kardjilov, Hofmann (46. Amangoua), Eichhorn, Dag, Hijazi, Fleddermann (78. Struck), Franke, Quanz (73. Alhasan)

SC Freital: Kamenz – Herold, Adler, Tänzer (73. Wuchrer), Von Brezinski, Hennig (73. Bayer), Michael, Heidler, Böcker, Frenzel (80. Wermann), Fluß (58. Genausch)

Tore: 0:1 Felix Hennig (3.), 0:2 Felix Hennig (30.), 0:3 Maximilian Bayer (74.), 0:4 Rick Edward Wuchrer (78.), 0:5 Maximilian Bayer (85.); Schiedsrichter: Michael Bernowitz (Lübeck); Assistenten: Valentin Vogel, Tobias Grzelka; Zuschauer: 100