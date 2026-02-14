Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Samstag hat der Bischofswerdaer FV 1 auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den SC Freital unterlag das Team von Frank Rietschel mit 0:4 (0:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Finn Heidler für Freital traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte einmal Gelb (33.). Die Freitaler legten in der 34. Spielminute nach. Wieder war Heidler der Torschütze.

In der 61. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SC Freital kassierte jetzt einmal Gelb. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Am Ende der Partie sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Nils Seyfert den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 festigte (90.+3). Damit war der Triumph der Freitaler entschieden.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Scholze (87. Baum), Reh, Ohnesorge (46. Hecker), Krause (87. Dolla), Krautschick, Fromm, Rettig (75. Goebel), Bürger (46. Born), Weiß

SC Freital: Kamenz – Von Brezinski, Wermann (46. Böcker), Schiemann (71. Hendrich), Tänzer (81. Menz), Horschig, Frenzel, Heidler (90. Seyfert), Adler, Michael, Fluß (71. Schulze)

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211