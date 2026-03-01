Der Bischofswerdaer FV 1 hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfL Halle 96 mit 0:3 (0:1).

Bischofswerda/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Frank Rietschel. Der Trainer von Bischofswerda musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Halle beobachten.

Gleich nach Anpfiff schoss Joel Marks das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (6.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Bischofswerdaer FV 1 musste einmal Gelb hinnehmen (35.). In der zweiten Halbzeit setzte Halle noch einen drauf: In Minute 53 wurde ein weiteres Tor durch Ludwig Bölke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

53. Minute: Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 zurück

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Martin Sobe wurde für Luis Bürger eingesetzt und Tony Reh für Luca Krause. Auf der Gastseite verließen Arlind Shoshi für Vladislav Rayko und Josua Felipe Frühauf für Anxhelo Kurti den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In der 72. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte noch einmal Gelb.

Am Ende des Duells sollte es dem VfL Halle 96 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Anxhelo Kurti den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 erweiterte (90.+3). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfL Halle 96

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Scharfe, Bürger (63. Sobe), Born (85. Scholze), Fromm, Scheunert, Krause (76. Reh), Dolla, Hecker, Hofmann, Weiß

VfL Halle 96: Stark – Marks, Pessel, Lubsch, Frühauf (79. Kurti), Shoshi (66. Rayko), Hüttig (90. Cabral), Bölke, Arzumanian (79. Emmerich), Haese, Dos Santos

Tore: 0:1 Joel Marks (6.), 0:2 Ludwig Bölke (53.), 0:3 Anxhelo Kurti (90.+3); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Paul Baudis; Zuschauer: 206