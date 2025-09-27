Mit einer Niederlage für den Bischofswerdaer FV 1 endete der 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den RSV Eintracht 1949 mit 0:1 (0:1).

Bischofswerdaer FV 1 unterliegt RSV Eintracht 1949 knapp mit 0:1

Bischofswerda/MTU. 0:1 (0:1) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem Bischofswerdaer FV 1 und RSV Eintracht 1949. 148 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Volksbank Arena.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Lennard Wurster die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – RSV Eintracht 1949

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Rettig, Hecker, Scheunert (14. Baudisch), Krautschick, Stopp, Reh (46. Dolla), Born, Scharfe, Bürger (75. Sobe)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Yatkiner (67. Plumpe), Kruska, Hellwig (88. Jupolli), Wurster, Göth (83. Seeger), Krüsemann (88. Hauck), Güllmeister, Samson, Mustapha, Ekalle

Tore: 0:1 Lennard Wurster (30.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin ); Assistenten: Leander Dietz, Philipp Gentsch; Zuschauer: 148