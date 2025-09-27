Ergebnis 7. Spieltag Bischofswerdaer FV 1 unterliegt RSV Eintracht 1949 knapp mit 0:1
Mit einer Niederlage für den Bischofswerdaer FV 1 endete der 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den RSV Eintracht 1949 mit 0:1 (0:1).
Bischofswerda/MTU. 0:1 (0:1) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem Bischofswerdaer FV 1 und RSV Eintracht 1949. 148 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Volksbank Arena.
Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Lennard Wurster die Gäste in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Bischofswerda
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 7
Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – RSV Eintracht 1949
Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Rettig, Hecker, Scheunert (14. Baudisch), Krautschick, Stopp, Reh (46. Dolla), Born, Scharfe, Bürger (75. Sobe)
RSV Eintracht 1949: Brenn – Yatkiner (67. Plumpe), Kruska, Hellwig (88. Jupolli), Wurster, Göth (83. Seeger), Krüsemann (88. Hauck), Güllmeister, Samson, Mustapha, Ekalle
Tore: 0:1 Lennard Wurster (30.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin ); Assistenten: Leander Dietz, Philipp Gentsch; Zuschauer: 148