Fußball-NOFV-Oberliga Süd: In der Partie am Sonntag war der Bischofswerdaer FV 1 gegenüber dem VfL Halle 96 machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Bischofswerda/MTU. Vor 206 Zuschauern hat sich das Team von Frank Rietschel mit 0:3 (0:1) gegen Halle geschlagen geben müssen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Joel Marks das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte einmal Gelb (35.). Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Ludwig Bölke der Torschütze (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Bischofswerdaer FV 1 gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 53

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Martin Sobe wurde für Luis Bürger eingesetzt und Tony Reh für Luca Krause. Auf der Gastseite räumten Arlind Shoshi für Vladislav Rayko und Josua Felipe Frühauf für Anxhelo Kurti den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In der 72. Minute musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte noch einmal Gelb ein.

Am Ende der Partie sollte es dem VfL Halle 96 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Anxhelo Kurti den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (90.+3). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfL Halle 96

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Bürger (63. Sobe), Krause (76. Reh), Hofmann, Weiß, Hecker, Fromm, Born (85. Scholze), Scheunert, Dolla, Scharfe

VfL Halle 96: Stark – Arzumanian (79. Emmerich), Bölke, Frühauf (79. Kurti), Lubsch, Pessel, Shoshi (66. Rayko), Dos Santos, Marks, Haese, Hüttig (90. Cabral)

Tore: 0:1 Joel Marks (6.), 0:2 Ludwig Bölke (53.), 0:3 Anxhelo Kurti (90.+3); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Paul Baudis; Zuschauer: 206