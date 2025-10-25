Dem Bischofswerdaer FV 1 glückte es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. FC Lok Stendal mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 161 Zuschauer waren live dabei.

Bischofswerda/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der Bischofswerdaer FV 1 nach einem klaren Rückstand den 1. FC Lok Stendal mit einem 3:1 (0:0) bezwungen.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Philipp-Maik Witte das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (50.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte einmal Gelb ein (57.). Die Stendaler konterten in sehr kurzer Zeit. Diesmal war Johann Weiß der Torschütze (68.).

Minute 68 Bischofswerdaer FV 1 auf Augenhöhe mit 1. FC Lok Stendal – 1:1

Unentschieden. Bischofswerdas Leon Noah Scholze konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal kassierte zweimal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Scholze den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (90.). Damit war der Sieg der Bischofswerdaer gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Die Bischofswerdaer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – 1. FC Lok Stendal

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Scholze, Baudisch (55. Hecker), Krautschick (69. Goebel), Born (88. Reh), Hofmann, Weiß, Fromm, Scharfe, Rettig, Bürger (88. Sobe)

1. FC Lok Stendal: Poser – Kaschlaw (73. Scheffler), Schleicher, Schulze, Masuth (81. Salge), Mahrhold, Ilchenko, Knoblich, Witte, Schaarschmidt, Buschke

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (50.), 1:1 Johann Weiß (68.), 2:1 Leon Noah Scholze (74.), 3:1 Leon Noah Scholze (90.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Enrico Großimlinghaus, Felix Schmidt; Zuschauer: 161