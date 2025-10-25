Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der Bischofswerdaer FV 1 vor 161 Fußballfans über einen soliden 3:1 (0:0)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Bischofswerda/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der Bischofswerdaer FV 1 nach einem deutlichen Rückstand den 1. FC Lok Stendal mit einem 3:1 (0:0) bezwungen.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Philipp-Maik Witte für Stendal traf und fünf Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (50.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte einmal Gelb (57.). Das Gegentor kam dann in schneller Folge: Diesmal setzte Johann Weiß den Ball ins Netz.

Bischofswerdaer FV 1 und 1. FC Lok Stendal – 1:1 in Minute 68

Unentschieden. Bischofswerdas Leon Noah Scholze konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal kassierte zweimal Gelb.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Scholze (Bischofswerda) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 verließen die Bischofswerdaer den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Die Bischofswerdaer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – 1. FC Lok Stendal

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Krautschick (69. Goebel), Scholze, Fromm, Born (88. Reh), Rettig, Bürger (88. Sobe), Weiß, Hofmann, Scharfe, Baudisch (55. Hecker)

1. FC Lok Stendal: Poser – Witte, Schulze, Schleicher, Buschke, Knoblich, Kaschlaw (73. Scheffler), Ilchenko, Masuth (81. Salge), Schaarschmidt, Mahrhold

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (50.), 1:1 Johann Weiß (68.), 2:1 Leon Noah Scholze (74.), 3:1 Leon Noah Scholze (90.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Enrico Großimlinghaus, Felix Schmidt; Zuschauer: 161