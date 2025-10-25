Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der Bischofswerdaer FV 1 vor 161 Fußballfans über einen soliden 3:1 (0:0)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Bischofswerda/MTU. In einer unverhofften Wende hat der Bischofswerdaer FV 1 nach einem deutlichen Rückstand den 1. FC Lok Stendal mit einem 3:1 (0:0) bezwungen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Philipp-Maik Witte für Stendal traf und fünf Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (50.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte einmal Gelb ein (57.). Das Gegentor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Johann Weiß den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel Bischofswerdaer FV 1 gegen 1. FC Lok Stendal – Minute 68

Unentschieden. Bischofswerdas Leon Noah Scholze konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal kassierte zweimal Gelb.

In der allerletzten Minute konnte Scholze (Bischofswerda) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 gingen die Bischofswerdaer als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Der Bischofswerdaer FV 1 hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – 1. FC Lok Stendal

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Scholze, Baudisch (55. Hecker), Scharfe, Bürger (88. Sobe), Krautschick (69. Goebel), Weiß, Fromm, Hofmann, Born (88. Reh), Rettig

1. FC Lok Stendal: Poser – Schleicher, Masuth (81. Salge), Knoblich, Ilchenko, Kaschlaw (73. Scheffler), Schulze, Schaarschmidt, Witte, Buschke, Mahrhold

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (50.), 1:1 Johann Weiß (68.), 2:1 Leon Noah Scholze (74.), 3:1 Leon Noah Scholze (90.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Enrico Großimlinghaus, Felix Schmidt; Zuschauer: 161