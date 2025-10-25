Der Bischofswerdaer FV 1 erzielte am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 161 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Bischofswerda/MTU. In einer überraschenden Wende hat der Bischofswerdaer FV 1 nach einem klaren Rückstand den 1. FC Lok Stendal mit einem 3:1 (0:0) bezwungen.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Philipp-Maik Witte (1. FC Lok Stendal) netzte in der 5. Minute der zweiten Halbzeit (50.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 musste einmal Gelb hinnehmen (57.). Das Gegentor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Johann Weiß den Ball ins Netz.

Minute 68 Bischofswerdaer FV 1 auf Augenhöhe mit 1. FC Lok Stendal – 1:1

Unentschieden. Bischofswerdas Leon Noah Scholze konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der 1. FC Lok Stendal kassierte zweimal Gelb.

In der 90. Minute gelang es Scholze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (90.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Der Bischofswerdaer FV 1 hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – 1. FC Lok Stendal

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Fromm, Hofmann, Scholze, Bürger (88. Sobe), Rettig, Born (88. Reh), Baudisch (55. Hecker), Krautschick (69. Goebel), Scharfe, Weiß

1. FC Lok Stendal: Poser – Schaarschmidt, Mahrhold, Masuth (81. Salge), Kaschlaw (73. Scheffler), Knoblich, Buschke, Schulze, Witte, Schleicher, Ilchenko

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (50.), 1:1 Johann Weiß (68.), 2:1 Leon Noah Scholze (74.), 3:1 Leon Noah Scholze (90.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Enrico Großimlinghaus, Felix Schmidt; Zuschauer: 161