Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der Bischofswerdaer FV 1 vor 161 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:0)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Bischofswerda/MTU. Im Spiel zwischen Bischofswerda und Stendal am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (0:0)-Erfolg für die Gastgeber.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Philipp-Maik Witte (1. FC Lok Stendal) netzte in der 5. Minute der zweiten Halbzeit (50.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Bischofswerdaer FV 1 musste einmal Gelb hinnehmen (57.). Doch die Bischofswerdaer gaben noch nicht so leicht auf: In Minute 68 wurde das Gegentor durch Johann Weiß erzielt.

Bischofswerdaer FV 1 und 1. FC Lok Stendal – 1:1 in Minute 68

Unentschieden. Bischofswerdas Leon Noah Scholze konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der 1. FC Lok Stendal musste zweimal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Scholze (Bischofswerda) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 gingen die Bischofswerdaer als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Der Bischofswerdaer FV 1 hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – 1. FC Lok Stendal

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Scharfe, Fromm, Baudisch (55. Hecker), Weiß, Krautschick (69. Goebel), Bürger (88. Sobe), Born (88. Reh), Scholze, Hofmann, Rettig

1. FC Lok Stendal: Poser – Schleicher, Knoblich, Masuth (81. Salge), Mahrhold, Buschke, Ilchenko, Schulze, Schaarschmidt, Kaschlaw (73. Scheffler), Witte

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (50.), 1:1 Johann Weiß (68.), 2:1 Leon Noah Scholze (74.), 3:1 Leon Noah Scholze (90.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Enrico Großimlinghaus, Felix Schmidt; Zuschauer: 161