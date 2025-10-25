Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der Bischofswerdaer FV 1 vor 161 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Philipp-Maik Witte das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (50.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Bischofswerdaer FV 1 steckte einmal Gelb ein (57.). Die Stendaler konterten in sehr kurzer Zeit. Diesmal war Johann Weiß der Torschütze (68.).

Unentschieden. Bischofswerdas Leon Noah Scholze konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal musste zweimal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Scholze den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.). Damit war der Erfolg der Bischofswerdaer entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Der Bischofswerdaer FV 1 sicherte sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – 1. FC Lok Stendal

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Weiß, Hofmann, Born (88. Reh), Fromm, Scharfe, Krautschick (69. Goebel), Scholze, Bürger (88. Sobe), Baudisch (55. Hecker), Rettig

1. FC Lok Stendal: Poser – Buschke, Mahrhold, Masuth (81. Salge), Witte, Schulze, Kaschlaw (73. Scheffler), Knoblich, Schaarschmidt, Ilchenko, Schleicher

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (50.), 1:1 Johann Weiß (68.), 2:1 Leon Noah Scholze (74.), 3:1 Leon Noah Scholze (90.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Enrico Großimlinghaus, Felix Schmidt; Zuschauer: 161