Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VFC Plauen und FC Einheit Rudolstadt am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Plauen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VFC Plauen und FC Einheit Rudolstadt ist auf Augenhöhe geendet.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Tyron Profis (VFC Plauen) netzte in der 8. Minute der zweiten Spielhälfte (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

VFC Plauen und FC Einheit Rudolstadt – 1:1 in Minute 67

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Marco Riemer (Rudolstadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Rudolstadt erreichen (67.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Einheit Rudolstadt

VFC Plauen: Pischon – Martynets (75. Kämpfer), Profis, Hussain (60. Eichie), Limmer, Haake (86. Habermann Passionoto), Sponer, Tanriver, De Moura Beal, Schubert (86. Greenham), Eren (60. Winter)

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Riemer, Starke (70. Fadavi), Smyla, Krahnert, Frackowiak, Heß, Rupprecht, Schlegel, Schneider, Ensenbach (90. Häußer)

Tore: 1:0 Tyron Profis (53.), 1:1 Marco Riemer (67.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, Frank Tallner; Zuschauer: 705