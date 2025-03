Auerbach/vogtl./MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von VfB Auerbach 1 und VfB Germania Halberstadt ist auf Augenhöhe geendet.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Reinhard Meusel (Föritztal) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Auerbacher (13., 41.). Amer Kadric (VfB Auerbach 1) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 42, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 20

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Auerbach 1 gegen VfB Germania Halberstadt – Minute 79

In der 61. Minute musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die VfB Germania Halberstadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das rettende Tor für die VfB Germania Halberstadt fiel 34 Minuten nach der Pause, als Denis Vukancic den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Halberstädter Team erzielte (79.). In Spielminute 86 handelte sich der VfB Auerbach 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – VfB Germania Halberstadt

VfB Auerbach 1: Schlosser – Schmidt, Brejcha, Kaiser (73. Spranger), Hache, Seidel (46. Graf), Roscher (73. Werrmann), Guzlajevs, Birkner, Kadric (72. Scheunert), Bauer

VfB Germania Halberstadt: Guderitz – Martinez, Ertmer, Arnold (67. Ajibola), Vukancic, Kuffner Sandri, Poser (68. Klaschka), Baudis, Hujdurovic (67. Masuth), Hackethal, Rust

Tore: 1:0 Amer Kadric (42.), 1:1 Denis Vukancic (79.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Jason Poser, Tim Annemüller; Zuschauer: 200