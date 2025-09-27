Ein 2:2 (0:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfB 1921 Krieschow und SC Freital am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Kolkwitz/MTU. Der VfB 1921 Krieschow und der SC Freital haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Nach nur 19 Minuten schoss Bruno Schiemann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor konnten die Kolkwitz in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Martin Zurawsky den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen VfB 1921 Krieschow und SC Freital – Minute 49

Unentschieden. Krieschows Steve Zizka konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Toby Michalski kam rein für Leo Felgenträger und Bastian Dreßler für Alexander Bittroff. Auf der Gastseite sprangen Philip Weidauer für Robin Fluß und Finn Heidler für Bruno Schiemann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das rettende Tor für den SC Freital fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Philip Weidauer den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Freitaler Team erzielte (74.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VfB 1921 Krieschow wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SC Freital beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Kolkwitz sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – SC Freital

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Pereira Rodrigues, Knechtel, Gerstmann (88. Stephan), Raak, Grimm, Zizka (77. Hebler), Zurawsky, Bittroff (70. Dreßler), Felgenträger (70. Michalski), Pahlow (88. Seibt)

SC Freital: Kamenz – Horschig, Frenzel, Schiemann (68. Heidler), Menz, Von Brezinski, Adler, Fluß (68. Weidauer), Schulze (90. Tänzer), Michael (45. Herold), Wermann

Tore: 0:1 Bruno Schiemann (19.), 1:1 Martin Zurawsky (49.), 2:1 Steve Zizka (63.), 2:2 Philip Weidauer (74.); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Ole Donner, Erik Wöllner; Zuschauer: 232