Für den Gastgeber FSV Budissa Bautzen endete das Duell mit dem 1. FC Lok Stendal am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Begegnung von FSV Budissa Bautzen und 1. FC Lok Stendal endet mit Remis 1:1

Bautzen/MTU. Mit einem Remis sind der FSV Budissa Bautzen und der 1. FC Lok Stendal am Sonntag auseinander gegangen. 246 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion Müllerwiese.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Rosario Schulze mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (50.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

FSV Budissa Bautzen Kopf an Kopf mit 1. FC Lok Stendal – 1:1 in Minute 83

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Karl-Ludwig Zech (Bautzen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bautzen erzielen (83.).

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – 1. FC Lok Stendal

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – D. Rohlik, Hennig (65. Schäller), Zech, Käppler, Kloß, Gerhardi, A. Rohlik (51. Orosz), Cellarius (65. Haustein), Hentsch, M. Noack

1. FC Lok Stendal: Poser – Kaschlaw, Masuth, Schulze, Buschke, Schaarschmidt (80. Grigo), Salge (70. Witte), Mahrhold, Ilchenko (36. Kohl), Stark, Knoblich

Tore: 0:1 Rosario Schulze (50.), 1:1 Karl-Ludwig Zech (83.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Thimo Henrik Welk; Zuschauer: 246