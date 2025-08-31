Ergebnis 4. Spieltag Begegnung von FSV Budissa Bautzen und 1. FC Lok Stendal endet mit Remis 1:1
Für den Gastgeber FSV Budissa Bautzen endete das Duell mit dem 1. FC Lok Stendal am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.
Bautzen/MTU. Mit einem Remis sind der FSV Budissa Bautzen und der 1. FC Lok Stendal am Sonntag auseinander gegangen. 246 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion Müllerwiese.
Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Rosario Schulze mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (50.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Bautzen
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 4
FSV Budissa Bautzen Kopf an Kopf mit 1. FC Lok Stendal – 1:1 in Minute 83
Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Karl-Ludwig Zech (Bautzen) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bautzen erzielen (83.).
Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – 1. FC Lok Stendal
FSV Budissa Bautzen: Herrmann – D. Rohlik, Hennig (65. Schäller), Zech, Käppler, Kloß, Gerhardi, A. Rohlik (51. Orosz), Cellarius (65. Haustein), Hentsch, M. Noack
1. FC Lok Stendal: Poser – Kaschlaw, Masuth, Schulze, Buschke, Schaarschmidt (80. Grigo), Salge (70. Witte), Mahrhold, Ilchenko (36. Kohl), Stark, Knoblich
Tore: 0:1 Rosario Schulze (50.), 1:1 Karl-Ludwig Zech (83.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Thimo Henrik Welk; Zuschauer: 246