Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Einheit Wernigerode und 1. SC 1911 Heiligenstadt am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Wernigerode/MTU. Mit einem Remis sind der FC Einheit Wernigerode und der 1. SC 1911 Heiligenstadt am Samstag auseinander gegangen. 134 Zuschauer sahen das Spiel im Mannsberg-Stadion.

Usman Taiwo traf für den FC Einheit Wernigerode in Minute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

65. Minute FC Einheit Wernigerode auf Augenhöhe mit 1. SC 1911 Heiligenstadt – 1:1

In Minute 65 fiel das letzte Tor der Partie. 20 Minuten nach Anpfiff gelang es Kristian Bako, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die gaster zu erreichen (65.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – 1. SC 1911 Heiligenstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – St. Louis (73. Pandyal), Farwig, Taiwo, Singbeil, Kuhnhold, Hunter, Wersig, Dörnte, Lisowski, Schlichting

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Abdoul Aziz, Henkel (60. Gümpel), Gorges (67. Dornieden), Möhlhenrich, Bako, Göbel, Jeschke (60. Michalek), Vogt, Köhler, Pietsch (86. Grimm)

Tore: 1:0 Usman Taiwo (17.), 1:1 Kristian Bako (65.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Ronny Walter, Florian Ordon; Zuschauer: 134