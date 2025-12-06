Ein 2:2 (1:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Einheit Rudolstadt und FC Grimma am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Rudolstadt/MTU. Am Samstag haben sich der FC Einheit Rudolstadt und der FC Grimma ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0). Schiri Tom Heilmann (Michendorf) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser hitzigen Partie.

Es waren bereits 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Emilio Heß für Rudolstadt traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor konnten die Grimmaer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Kevin Werner den Ball ins Netz.

48. Minute FC Einheit Rudolstadt auf Augenhöhe mit FC Grimma – 1:1

Unentschieden. Grimmas Toni Ziffert konnte seinem Team in Minute 53 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Das rettende Tor für den FC Einheit Rudolstadt fiel 33 Minuten nach der Pause, als Maximilian Schlegel den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Rudolstädter Team errang (78.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Grimma

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Starke (90. Riemer), Kponton (46. Ensenbach), Schlegel, Rupprecht, Smyla, Heß (90. Barthel), Zerrenner, Krahnert (72. Floßmann), Rühling (72. Schneider), Frackowiak

FC Grimma: Lumpitzsch – Werner, Spreitzer, Vogel, Kind (70. Janz), Ziffert, Rieger, Mattheus (61. Tröger), Markus (75. Cap), Bartsch, Katzenberger

Tore: 1:0 Emilio Heß (24.), 1:1 Kevin Werner (48.), 1:2 Toni Ziffert (53.), 2:2 Maximilian Schlegel (78.); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Jonas Marx, Steen Mühlenbeck; Zuschauer: 100