Einen herausragenden Sieg in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielten Luca Shubitidze und sein Team VfL Halle 96 gegen den FC Grimma – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:1 (2:1) wider.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Sonntag dem Rivalen aus Grimma souveräne sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:1 (2:1) gingen sie vom Platz.

Ludwig Bölke (VfL Halle 96) netzte 15 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Raimison Draiton Dos Santos der Torschütze (24.).

Es sah nicht gut aus für den FC Grimma. In Minute 38 gelang es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Grimmaer zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Niclas Hüttig traf für Halle in Minute 60, Jegor Jagupov in Minute 66 und Niclas Hüttig in Minute 68. Spielstand 5:1 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Joel Marks (Halle) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 6:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der VfL Halle 96 sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – FC Grimma

VfL Halle 96: Stark – Pessel, Lubsch, Jagupov, Marks, Haese, Bölke (72. Emmerich), Rayko (72. Kurti), Dos Santos (82. Racine), Hüttig (82. Cabral), Shoshi (63. Arzumanian)

FC Grimma: Cap – Katzenberger (69. Kögler), Kind (87. Schulze), Ziffert, Vogel, Bartsch, Spreitzer (69. Rasser), Janz, Werner (69. Seidl), Mattheus, Rieger

Tore: 1:0 Ludwig Bölke (15.), 2:0 Raimison Draiton Dos Santos (24.), 2:1 Alexander Vogel (38.), 3:1 Niclas Hüttig (60.), 4:1 Jegor Jagupov (66.), 5:1 Niclas Hüttig (68.), 6:1 Joel Marks (76.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Jacob Slotta, Philipp Stolze; Zuschauer: 69