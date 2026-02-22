Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem überzeugenden 6:1 (2:1) ging der VfL Halle 96 von Trainer Luca Shubitidze aus dem Kräftemessen mit dem FC Grimma vom Platz.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Sonntag dem Rivalen aus Grimma ganze sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:1 (2:1) gingen sie vom Platz.

Nach nur 15 Minuten schoss Ludwig Bölke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hallenser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Raimison Draiton Dos Santos der Torschütze (24.).

VfL Halle 96 mit 2:0 vorne – 24. Minute

Es lief nicht gut für den FC Grimma. In Minute 38 schaffte es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Grimmaer zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Niclas Hüttig traf für Halle in Minute 60, Jegor Jagupov in Minute 66 und Niclas Hüttig in Minute 68. Spielstand 5:1 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

In Minute 76 fiel der finale Treffer der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Joel Marks, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:1 zu festigen (76.). Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der VfL Halle 96 hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – FC Grimma

VfL Halle 96: Stark – Hüttig (82. Cabral), Haese, Rayko (72. Kurti), Lubsch, Pessel, Bölke (72. Emmerich), Dos Santos (82. Racine), Shoshi (63. Arzumanian), Jagupov, Marks

FC Grimma: Cap – Janz, Spreitzer (69. Rasser), Werner (69. Seidl), Kind (87. Schulze), Bartsch, Vogel, Rieger, Ziffert, Mattheus, Katzenberger (69. Kögler)

Tore: 1:0 Ludwig Bölke (15.), 2:0 Raimison Draiton Dos Santos (24.), 2:1 Alexander Vogel (38.), 3:1 Niclas Hüttig (60.), 4:1 Jegor Jagupov (66.), 5:1 Niclas Hüttig (68.), 6:1 Joel Marks (76.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Jacob Slotta, Philipp Stolze; Zuschauer: 69