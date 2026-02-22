Der VfL Halle 96 unter Leitung von Trainer Luca Shubitidze feierte ein überlegenes Ergebnis über den FC Grimma mit einem 6:1 (2:1) in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie.

Halle/MTU. Sechsmal hat der VfL Halle 96 am Sonntag gegen die Rivalen aus Grimma eingenetzt. 6:1 (2:1) für die Hallenser.

In Minute 15 schoss Ludwig Bölke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Raimison Draiton Dos Santos den Ball ins Netz (24.).

VfL Halle 96 mit 2:0 vorne – 24. Minute

Es lief nicht gut für den FC Grimma. In Minute 38 gelang es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Grimmaer zu retten, das Match war jedoch verloren. Niclas Hüttig traf für Halle in Minute 60, Jegor Jagupov in Minute 66 und Niclas Hüttig in Minute 68. Spielstand 5:1 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 18

In Minute 76 fiel das letzte Tor der Partie. 31 Minuten nach der Pause gelang es Joel Marks, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:1 zu festigen (76.). Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der VfL Halle 96 sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – FC Grimma

VfL Halle 96: Stark – Bölke (72. Emmerich), Shoshi (63. Arzumanian), Hüttig (82. Cabral), Dos Santos (82. Racine), Marks, Lubsch, Rayko (72. Kurti), Jagupov, Haese, Pessel

FC Grimma: Cap – Rieger, Werner (69. Seidl), Bartsch, Mattheus, Katzenberger (69. Kögler), Kind (87. Schulze), Spreitzer (69. Rasser), Ziffert, Janz, Vogel

Tore: 1:0 Ludwig Bölke (15.), 2:0 Raimison Draiton Dos Santos (24.), 2:1 Alexander Vogel (38.), 3:1 Niclas Hüttig (60.), 4:1 Jegor Jagupov (66.), 5:1 Niclas Hüttig (68.), 6:1 Joel Marks (76.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Jacob Slotta, Philipp Stolze; Zuschauer: 69