Einen herausragenden Sieg in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd errangen Robert Koch und sein Team VfB 1921 Krieschow gegen den FC Grimma – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Kolkwitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 379 Besuchern auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz geboten. Die Kolkwitz waren den Gästen aus Grimma mit 5:0 (2:0) deutlich überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Philipp Gentsch (Berlin) eine Gelbe Karte an die Kolkwitz (7.). Leo Felgenträger traf für den VfB 1921 Krieschow in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Kolkwitz legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Andy Hebler der Torschütze (20.).

VfB 1921 Krieschow liegt in Minute 20 2:0 vorn

Der Siegeszug der Kolkwitz brach nicht ab. Spielstand 4:0 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.08.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 1

In der 90. Minute gelang es Miguel Pereira Rodrigues, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – FC Grimma

VfB 1921 Krieschow: Pflug – Felgenträger (85. Antosiak), Pereira Rodrigues, Seibt (73. Raak), Hebler (85. Hauptstein), Gerstmann, Schmitz, Grimm, Pahlow, Zurawsky (73. Michalski)

FC Grimma: Hauswald – Schubert, Gomes (46. Mattheus), Nitschke, Huhn (59. Pechmann), Schumann, Ziffert, Hübner (20. Goldammer), Pistol, Worbs, Nakano

Tore: 1:0 Leo Felgenträger (13.), 2:0 Andy Hebler (20.), 3:0 (60.), 4:0 Andy Hebler (82.), 5:0 Miguel Pereira Rodrigues (90.); Schiedsrichter: Philipp Gentsch (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Philipp Stolze; Zuschauer: 379