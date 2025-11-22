Einen überragenden Sieg in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielten Thomas Sawetzki und sein Team SG Union Sandersdorf gegen den Bischofswerdaer FV 1 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Sandersdorf/MTU. Die 50 Besucher des Sport- u. Freizeitzentrums Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sandersdorfer schlugen die Gäste aus Bischofswerda mit 5:0 (1:0) deutlich.

Erik Exner (SG Union Sandersdorf) netzte 21 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Sandersdorf noch einen drauf: In Minute 49 wurde das zweite Tor durch Marius Ihbe erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Ihbe traf gleich mehrmals – in Minute 50 und 54. Spielstand 4:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Pause, als Samyr Farkas den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (74.). Damit war der Triumph der Sandersdorfer gesichert. In Spielminute 84 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Bischofswerdaer FV 1

SG Union Sandersdorf: Räthel – Ihbe (76. Walter), Farkas (76. Koto'o Djouokou), Hamella, Nakano, Wonneberger (59. Sauer), Mehnert (46. Scheibe), Brunner, Exner (76. Jauck), Schnabel, Sponholz

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Rettig, Krautschick (69. Dolla), Born, Sobe (69. Bürger), Scharfe (62. Reh), Weiß, Fromm, Scholze (54. Baudisch), Stopp (54. Hecker)

Tore: 1:0 Erik Exner (21.), 2:0 Marius Ihbe (49.), 3:0 Marius Ihbe (50.), 4:0 Marius Ihbe (54.), 5:0 Samyr Farkas (74.); Schiedsrichter: Thimo Henrik Welk (Berlin); Assistenten: Pascal Schlicht, Jason Wolodja Schumann; Zuschauer: 50