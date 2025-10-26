Der FSV Budissa Bautzen unter Leitung von Trainer Steve Dieske feierte ein deutliches Ergebnis über den FC Einheit Rudolstadt mit einem 5:0 (3:0) in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie.

Bautzen/MTU. Die 195 Besucher des Stadions Müllerwiese haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bautzener schlugen die Gäste aus Rudolstadt mit 5:0 (3:0) deutlich.

Jannik Käppler (FSV Budissa Bautzen) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Bautzener legten in der 21. Minute nach. Diesmal war Karl-Ludwig Zech der Torschütze.

FSV Budissa Bautzen führt in Minute 21 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Oscar Haustein traf in Minute 32 und Felix Hennig in Minute 64. Spielstand 4:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Tom Nathe wurde für Oscar Haustein eingesetzt und Theo Schäller für Julien Hentsch. Auf der Gastseite räumten Max Zerrenner für Liam Floßmann und Tom Krahnert für Yaser Bakavoli Mohammadi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Darius Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu festigen (83.). Der FSV Budissa Bautzen sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Rudolstadt

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hennig, A. Rohlik, Hentsch (79. Schäller), Käppler, M. Noack, Zech (79. Böhme), Haustein (68. Nathe), Schröder, Gerhardi (61. D. Rohlik), Kloß (61. Orosz)

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Ensenbach (65. Fadavi), Schlegel, Smyla, Rühling (83. Siegel), Rupprecht, Frackowiak, Heß, Krahnert (65. Bakavoli Mohammadi), Zerrenner (65. Floßmann), Schneider

Tore: 1:0 Jannik Käppler (5.), 2:0 Karl-Ludwig Zech (21.), 3:0 Oscar Haustein (32.), 4:0 Felix Hennig (64.), 5:0 Darius Böhme (83.); Schiedsrichter: Tobias Behm (Eberswalde); Assistenten: Andy Stolz, Daniel Läser; Zuschauer: 195