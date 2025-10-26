Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem beeindruckenden 5:0 (3:0) ging der FSV Budissa Bautzen von Trainer Steve Dieske aus dem Kräftemessen mit dem FC Einheit Rudolstadt vom Platz.

Bautzen/MTU. Die 195 Besucher des Stadions Müllerwiese haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bautzener schlugen das Team aus Rudolstadt mit 5:0 (3:0) deutlich.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Jannik Käppler das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Karl-Ludwig Zech den Ball ins Netz.

FSV Budissa Bautzen führt in Minute 21 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Oscar Haustein traf in Minute 32 und Felix Hennig in Minute 64. Spielstand 4:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Tom Nathe wurde für Oscar Haustein eingesetzt und Theo Schäller für Julien Hentsch. Auf der Gastseite räumten Max Zerrenner für Liam Floßmann und Tom Krahnert für Yaser Bakavoli Mohammadi den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Darius Böhme (Bautzen) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 5:0 verließen die Bautzener den Platz als Sieger. Die Bautzener haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Einheit Rudolstadt

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Hentsch (79. Schäller), A. Rohlik, Hennig, Käppler, Gerhardi (61. D. Rohlik), Zech (79. Böhme), Haustein (68. Nathe), Schröder, Kloß (61. Orosz), M. Noack

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Ensenbach (65. Fadavi), Heß, Zerrenner (65. Floßmann), Schlegel, Schneider, Smyla, Rühling (83. Siegel), Frackowiak, Krahnert (65. Bakavoli Mohammadi), Rupprecht

Tore: 1:0 Jannik Käppler (5.), 2:0 Karl-Ludwig Zech (21.), 3:0 Oscar Haustein (32.), 4:0 Felix Hennig (64.), 5:0 Darius Böhme (83.); Schiedsrichter: Tobias Behm (Eberswalde); Assistenten: Andy Stolz, Daniel Läser; Zuschauer: 195