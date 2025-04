Die VfB Germania Halberstadt errang am 23. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 333 Fußballfans einen klaren 4:2 (2:1)-Sieg gegen den FC Grimma.

Halberstadt/MTU. Die VfB Germania Halberstadt und der FC Grimma haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 4:2 (2:1).

Joel-Pascal Klaschka (VfB Germania Halberstadt) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt steckte einmal Gelb ein (13.). Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Toni Ziffert den Ball ins Netz (25.).

Tor Nummer drei schoss Silvio Rust für Halberstadt (29.). Es blieb spannend. Noah Wächtler traf für Grimma (46). Edhem Hujdurovic traf für Halberstadt (59). Spielstand 3:2 für die VfB Germania Halberstadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 23

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Mateo Martinez den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 verfestigte (89.). Damit war der Erfolg der Halberstädter gesichert. In Spielminute 91 handelte sich der FC Grimma noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FC Grimma

VfB Germania Halberstadt: Guderitz – Masuth, Klaschka (63. Poser), Ertmer (55. Vukancic), Rust, Baudis, Hackethal, Arnold (82. Ajibola), Kuffner Sandri (46. Matthias), Hujdurovic (82. Huber), Martinez

FC Grimma: Tsarenko – Wächtler, Schubert, Spreitzer (64. Nakano), Tröger (64. Nitschke), Bartsch, Markus (72. Goldammer), Schumann, Mattheus (86. Baum), Ziffert, Kind (46. Hübner)

Tore: 1:0 Joel-Pascal Klaschka (11.), 1:1 Toni Ziffert (25.), 2:1 Silvio Rust (29.), 2:2 Noah Wächtler (46.), 3:2 Edhem Hujdurovic (59.), 4:2 Mateo Martinez (89.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Louis Gaudes, Bruno Scharnowski; Zuschauer: 333