Der VFC Plauen unter Leitung von Trainer Sedat Gören feierte einen überlegenen Erfolg über den 1. SC 1911 Heiligenstadt mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie.

Plauen/MTU. Die 667 Besucher des Vogtlandstadions Hauptstadion haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Plauener besiegten die Gäste mit 4:0 (2:0) deutlich.

In Minute 13 schoss Matheus De Moura Beal das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Plauener waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 31 wurde ein weiteres Tor durch Tyron Profis erzielt.

VFC Plauen mit 2:0 vorne – 31. Minute

In der 70. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte zweimal Gelb. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Thüne. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 85: Plauen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Johan Martynets ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Martynets, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (90.+2). Der VFC Plauen hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VFC Plauen: Pischon – Eren (80. Wagner), Eichie (56. Martynets), Hussain (80. Greenham), Schubert, Limmer, Winter (56. Plank), Profis (70. Habermann Passionoto), Tanriver, Sponer, De Moura Beal

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Vogt (46. Fiedler), Abdoul Aziz (70. Rohner), Berger (46. Wilhelm), Gorges (65. Lerch), Wolanski, Schnellhardt, Bako, Jeschke (46. Göbel), Pietsch, Möhlhenrich

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (13.), 2:0 Tyron Profis (31.), 3:0 Johan Martynets (85.), 4:0 Johan Martynets (90.+2); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 667