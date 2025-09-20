Einen überragenden Sieg in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielten Sedat Gören und sein Team VFC Plauen gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (2:0) wider.

Plauen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 667 Besuchern des Vogtlandstadions Hauptstadion geboten. Die Plauener setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste durch.

Matheus De Moura Beal (VFC Plauen) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Plauener waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 31 wurde ein weiteres Tor durch Tyron Profis erzielt.

VFC Plauen in Minute 31 2:0 in Führung

In der 70. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte zweimal Gelb. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Thüne. Der Siegeszug der Plauener brach nicht ab. Minute 85: Plauen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Johan Martynets ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der Nachspielzeit nutzte der VFC Plauen noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Martynets (Plauen) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:0 verließen die Plauener den Platz als Sieger. Der VFC Plauen hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VFC Plauen: Pischon – Eren (80. Wagner), Limmer, Hussain (80. Greenham), Sponer, De Moura Beal, Profis (70. Habermann Passionoto), Eichie (56. Martynets), Tanriver, Schubert, Winter (56. Plank)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Berger (46. Wilhelm), Bako, Pietsch, Abdoul Aziz (70. Rohner), Jeschke (46. Göbel), Möhlhenrich, Vogt (46. Fiedler), Wolanski, Gorges (65. Lerch), Schnellhardt

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (13.), 2:0 Tyron Profis (31.), 3:0 Johan Martynets (85.), 4:0 Johan Martynets (90.+2); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 667