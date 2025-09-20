Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem überzeugenden 4:0 (2:0) ging der VFC Plauen von Coach Sedat Gören aus dem Duell mit dem 1. SC 1911 Heiligenstadt vom Platz.

Plauen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 667 Besuchern des Vogtlandstadions Hauptstadion geboten. Die Plauener setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste durch.

Nach 13 Minuten schoss Matheus De Moura Beal das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Plauener waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 31 wurde das zweite Tor durch Tyron Profis erzielt.

VFC Plauen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 31

In der 70. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen musste zweimal Gelb hinnehmen. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Thüne. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 85: Plauen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Johan Martynets ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der Nachspielzeit nutzte der VFC Plauen noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Martynets (Plauen) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:0 gingen die Plauener als Sieger vom Platz. Der VFC Plauen hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VFC Plauen: Pischon – De Moura Beal, Eichie (56. Martynets), Hussain (80. Greenham), Profis (70. Habermann Passionoto), Sponer, Tanriver, Limmer, Winter (56. Plank), Eren (80. Wagner), Schubert

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Abdoul Aziz (70. Rohner), Gorges (65. Lerch), Möhlhenrich, Pietsch, Jeschke (46. Göbel), Bako, Schnellhardt, Wolanski, Vogt (46. Fiedler), Berger (46. Wilhelm)

Tore: 1:0 Matheus De Moura Beal (13.), 2:0 Tyron Profis (31.), 3:0 Johan Martynets (85.), 4:0 Johan Martynets (90.+2); Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 667