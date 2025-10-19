Ein 3:3 (0:3)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfB 1921 Krieschow und VfL Halle 96 am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Kolkwitz/MTU. Der VfB 1921 Krieschow und der VfL Halle 96 haben sich am Sonntag in einer packenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 3:3 (0:3).

Gleich nach dem Anstoß schoss Niclas Hüttig das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Mathieu Racine den Ball ins Netz (21.).

Minute 21: VfB 1921 Krieschow 0:2 im Hintertreffen

Und auch Tor Nummer drei konnte der Krieschow-Torwart nicht verhindern (30.). Der Vorsprung des VfL Halle 96 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robert Koch kämpfte weiter und in Minute 66 gelang Andy Hebler endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Colin Raak den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Kolkwitz Team errang (80.). In Spielminute 93 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1921 Krieschow sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VfL Halle 96

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Michalski, Zurawsky, Bittroff, Raak, Antosiak (60. Hebler), Knechtel, Pahlow, Zizka (72. Stephan), Pereira Rodrigues (72. Seibt), Felgenträger

VfL Halle 96: Schmid – Hüttig, Oikonomidis, Emmerich (79. Rümpler), Kurti (66. Hentsch), Bölke, Marks, Jagupov (83. Jagatic), Racine, Pessel, Haese

Tore: 0:1 Niclas Hüttig (9.), 0:2 Mathieu Racine (21.), 0:3 Niclas Hüttig (30.), 1:3 Andy Hebler (66.), 2:3 Andy Hebler (76.), 3:3 Colin Raak (80.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Luis Riedel, Daniel Schröder; Zuschauer: 338