Die VfB Germania Halberstadt errang am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 396 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 396 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Stendal durch.

Marcel Kohn (VfB Germania Halberstadt) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Niclas Buschke den Ball ins Netz.

Minute 45+1 VfB Germania Halberstadt gleichauf mit 1. FC Lok Stendal – 1:1

Unentschieden. Halberstadts Joel-Pascal Klaschka konnte seinem Team in Minute 54 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

In Minute 73 fiel das letzte Tor der Partie. 28 Minuten nach der Pause gelang es Klaschka, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu festigen (73.). Die VfB Germania Halberstadt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Hujdurovic (57. Kuffner Sandri), Boateng (90. Conrad), Klaschka (82. Zeidler), Hackethal, Heinrich, Rust, Grzega (90. Platz), Ertmer, Kohn, Huber (46. Kühnhardt)

1. FC Lok Stendal: Poser – Stark, Buschke, Ilchenko (82. Matiiv), Schleicher, Schaarschmidt, Kaschlaw, Witte, Kohl, Knoblich (78. Grigo), Salge (78. Dzhurylo)

Tore: 1:0 Marcel Kohn (10.), 1:1 Niclas Buschke (45.+1), 2:1 Joel-Pascal Klaschka (54.), 3:1 Joel-Pascal Klaschka (73.); Schiedsrichter: Tim Haubenschild (Elstertrebnitz); Assistenten: Christine Weigelt, Ronny Walter; Zuschauer: 396