Der RSV Eintracht 1949 errang am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 113 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Kleinmachnow/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 113 Besuchern auf dem Sportplatz Dreilinden geboten. Die Brandenburger setzten sich souverän mit 3:1 (2:1) gegen die Gäste aus Wernigerode durch.

Till Plumpe (RSV Eintracht 1949) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die Wernigeroder gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Gino Dörnte erzielt.

RSV Eintracht 1949 Kopf an Kopf mit FC Einheit Wernigerode – 1:1 in Minute 27

Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Das letzte Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Halbzeitpause, als Endi Jupolli den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (60.). Damit war der Sieg der Brandenburger gesichert. In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein. Die Brandenburger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode

RSV Eintracht 1949: Brenn – Sommer, Samson, Fron, Steinborn (81. Yatkiner), Mustapha (46. Güllmeister), Hellwig, Wurster (90. Koschembahr), Kruska, Jupolli (72. Seeger), Plumpe (72. Krüsemann)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Dörnte (79. Radomski), Taiwo (46. Hunter), Schmidt, Wersig, Hess (14. Pillich), St. Louis (79. Schmidt), Pandyal (70. Raeck), Lisowski, Farwig, Engelhardt

Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113