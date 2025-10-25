Dem Bischofswerdaer FV 1 gelang es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. FC Lok Stendal mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 161 Zuschauer waren live dabei.

Bischofswerda/MTU. Im Spiel zwischen Bischofswerda und Stendal am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (0:0)-Erfolg für die Gastgeber.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Philipp-Maik Witte (1. FC Lok Stendal) netzte in der 5. Minute der zweiten Halbzeit (50.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte einmal Gelb (57.). Das Gegentor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Johann Weiß den Ball ins Netz.

Minute 68 Bischofswerdaer FV 1 gleichauf mit 1. FC Lok Stendal – 1:1

Unentschieden. Bischofswerdas Leon Noah Scholze konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal musste zweimal Gelb hinnehmen.

In der allerletzten Minute konnte Scholze (Bischofswerda) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 gingen die Bischofswerdaer als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Die Bischofswerdaer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – 1. FC Lok Stendal

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Scholze, Bürger (88. Sobe), Hofmann, Baudisch (55. Hecker), Scharfe, Weiß, Born (88. Reh), Rettig, Krautschick (69. Goebel), Fromm

1. FC Lok Stendal: Poser – Knoblich, Schaarschmidt, Ilchenko, Schulze, Mahrhold, Masuth (81. Salge), Witte, Buschke, Kaschlaw (73. Scheffler), Schleicher

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (50.), 1:1 Johann Weiß (68.), 2:1 Leon Noah Scholze (74.), 3:1 Leon Noah Scholze (90.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Enrico Großimlinghaus, Felix Schmidt; Zuschauer: 161