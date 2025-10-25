Dem RSV Eintracht 1949 glückte es am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FC Einheit Wernigerode mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 113 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Till Plumpe das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Gino Dörnte den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel RSV Eintracht 1949 gegen FC Einheit Wernigerode – Minute 27

Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Das letzte Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Pause, als Endi Jupolli den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (60.). Damit war der Erfolg der Brandenburger gesichert. In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein. Der RSV Eintracht 1949 sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode

RSV Eintracht 1949: Brenn – Jupolli (72. Seeger), Sommer, Hellwig, Fron, Wurster (90. Koschembahr), Mustapha (46. Güllmeister), Kruska, Steinborn (81. Yatkiner), Plumpe (72. Krüsemann), Samson

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Schmidt, Pandyal (70. Raeck), Dörnte (79. Radomski), Taiwo (46. Hunter), Farwig, Lisowski, Engelhardt, St. Louis (79. Schmidt), Hess (14. Pillich), Wersig

Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113