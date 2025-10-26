Der VfL Halle 96 errang am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 97 Fußballfans einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den VFC Plauen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 97 Besuchern des Stadions am Zoo geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Gäste aus Plauen durch.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Jegor Jagupov (VfL Halle 96) netzte dann spät in Spielminute 77 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Joel Marks den Ball ins Netz (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Minute 86: VfL Halle 96 liegt mit 2:0 vorne

In der Nachspielzeit nutzte der VfL Halle 96 noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Marks (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Der VfL Halle 96 sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VFC Plauen

VfL Halle 96: Schmid – Kurti (64. Borval), Pessel, Emmerich (72. Hentsch), Haese, Cabral, Jagupov, Lubsch, Bölke (88. Rümpler), Marks, Oikonomidis

VFC Plauen: Pischon – De Moura Beal, Limmer, Martynets, Profis, Eichie (70. Kämpfer), Habermann Passionoto, Sponer, Schubert (83. Eren), Hussain (64. Plank), Haake

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (77.), 2:0 Joel Marks (86.), 3:0 Joel Marks (90.+2); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Till Greve, Marco Semrau; Zuschauer: 97