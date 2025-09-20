Der SC Freital errang am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 210 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf.

Freital/MTU. Die 210 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler schlugen die Gäste aus Sandersdorf mit 3:0 (1:0) souverän.

Robin Fluß (SC Freital) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Freital noch einen drauf: In Minute 57 wurde ein weiteres Tor durch Jonas Adler erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

57. Minute: SC Freital liegt mit 2:0 vorne

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Sandro Schulze wurde für Bruno Schiemann eingesetzt und Finn Heidler für Philip Weidauer. Auf der Gastseite räumte Pascal Sauer für Viktor Stashenko den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Finn Heidler (Freital) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 3:0 verließen die Freitaler den Platz als Sieger. Die Freitaler haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – SG Union Sandersdorf

SC Freital: Kamenz – Horschig, Von Brezinski, Adler, Weidauer (65. Heidler), Wermann, Schiemann (65. Schulze), Tänzer, Fluß (46. Frenzel), Herold (65. Michael), Menz (83. Böcker)

SG Union Sandersdorf: Kamenz – Choschnau (81. Mehnert), Farkas (46. Exner), Sauer (64. Stashenko), Hamella, Nakano (46. Walter), Sponholz, Wonneberger, Brunner (81. Scheibe), Seifert, Jauck

Tore: 1:0 Robin Fluß (9.), 2:0 Jonas Adler (57.), 3:0 Finn Heidler (74.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 210