Ergebnis 6. Spieltag 3:0 – Sieg für SC Freital gegen SG Union Sandersdorf
Der SC Freital errang am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 210 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Union Sandersdorf.
Freital/MTU. Die 210 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler schlugen die Gäste aus Sandersdorf mit 3:0 (1:0) souverän.
Robin Fluß (SC Freital) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Freital noch einen drauf: In Minute 57 wurde ein weiteres Tor durch Jonas Adler erzielt.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Freital
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 6
57. Minute: SC Freital liegt mit 2:0 vorne
Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Sandro Schulze wurde für Bruno Schiemann eingesetzt und Finn Heidler für Philip Weidauer. Auf der Gastseite räumte Pascal Sauer für Viktor Stashenko den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.
29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Finn Heidler (Freital) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 3:0 verließen die Freitaler den Platz als Sieger. Die Freitaler haben sich somit Platz eins gesichert.
Aufstellung und Statistik: SC Freital – SG Union Sandersdorf
SC Freital: Kamenz – Horschig, Von Brezinski, Adler, Weidauer (65. Heidler), Wermann, Schiemann (65. Schulze), Tänzer, Fluß (46. Frenzel), Herold (65. Michael), Menz (83. Böcker)
SG Union Sandersdorf: Kamenz – Choschnau (81. Mehnert), Farkas (46. Exner), Sauer (64. Stashenko), Hamella, Nakano (46. Walter), Sponholz, Wonneberger, Brunner (81. Scheibe), Seifert, Jauck
Tore: 1:0 Robin Fluß (9.), 2:0 Jonas Adler (57.), 3:0 Finn Heidler (74.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 210