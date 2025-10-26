Der VfL Halle 96 errang am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 97 Fußballfans einen klaren 3:0 (0:0)-Sieg gegen den VFC Plauen.

Halle/MTU. Die 97 Besucher des Stadions am Zoo haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten die Gäste aus Plauen mit 3:0 (0:0) souverän.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es vorerst schlecht aus. Doch dann schoss Jegor Jagupov das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (77.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Joel Marks den Ball ins Netz (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

VfL Halle 96 baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 86

Am Ende der Partie sollte es dem VfL Halle 96 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Marks den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (90.+2). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden. Die Hallenser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VFC Plauen

VfL Halle 96: Schmid – Kurti (64. Borval), Bölke (88. Rümpler), Cabral, Emmerich (72. Hentsch), Jagupov, Marks, Haese, Lubsch, Pessel, Oikonomidis

VFC Plauen: Pischon – Eichie (70. Kämpfer), Sponer, Martynets, Haake, De Moura Beal, Profis, Habermann Passionoto, Schubert (83. Eren), Hussain (64. Plank), Limmer

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (77.), 2:0 Joel Marks (86.), 3:0 Joel Marks (90.+2); Schiedsrichter: Willem Smakman (Ludwigslust); Assistenten: Till Greve, Marco Semrau; Zuschauer: 97