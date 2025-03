Dem Bischofswerdaer FV 1 glückte es am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FC Grimma mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 188 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bischofswerda/MTU. Die 188 Besucher auf dem LaOla-Bolzplatz haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bischofswerdaer schlugen die Gäste aus Grimma mit 3:0 (2:0) souverän.

Franz Born traf für den Bischofswerdaer FV 1 in Spielminute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Luis Bürger den Ball ins Netz (26.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Kurz vor der Pause musste der Schiedsrichter handeln. Der FC Grimma steckte dreimal Gelb ein. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Frank Rietschel.

Am Ende der Partie sollte es dem Bischofswerdaer FV 1 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Born den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (90.+2). Damit war der Sieg der Bischofswerdaer entschieden. Die Bischofswerdaer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – FC Grimma

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Reh, Born, Hecker (50. Zizka), Salewski, Wockatz (79. Stopp), Hofmann, Hahn, Fromm, Krautschick (40. Hoffmann), Bürger

FC Grimma: Hauswald – Nakano, Wächtler, Goldammer (66. Reisinger), Kind, Baum (66. Sanderson), Ziffert, Schumann, Walter (86. Spreitzer), Mattheus, Nitschke (86. Kögler)

Tore: 1:0 Franz Born (22.), 2:0 Luis Bürger (26.), 3:0 Franz Born (90.+2); Schiedsrichter: Tobias Starost (Schwielowsee); Assistenten: Max Göldner, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 188